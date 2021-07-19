Соавтор «Друзей» оправдывается за неприлично белый актёрский состав

Кажется, соавтор «Друзей» Марта Кауфман до того некомфортно чувствует себя в роли создательницы сериала, не отвечающего современным трендам, что то и дело норовит извиниться за содеянное. Никто ей в этом, конечно, помешать не может. Поучаствовав в спецэпизоде CNN под названием History of the Sitcom, продюсер и сценарист культовой комедии в очередной раз покаялась.

В известной мере «Друзья» были продуктом своего времени и моего невежества. Были чёрные сериалы и белые сериалы. Не так уж много было проектов с расово разнообразным составом. Полагаю, в то время я думала, что создаю историю о том, что я хорошо знаю. Марта Кауффман, уже не такая

А знала Кауффман, как оказалось, немного. В прошлом году соавтор уже сокрушалась по поводу своей недальновидности и дефицита осознанности в вопросах расовой дискриминации в медиа, заявив, что сейчас совсем по-другому подошла бы к созданию «Друзей».

Благо время невежд в вопросах инклюзивности миновало, и современной аудитории не приходится страдать от недостатка замечательных расово разнообразных ситкомов.