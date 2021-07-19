Звезда «Игры престолов» высказал свои сожаления по поводу концовки сериала

Один из ключевых, пусть и немногословных персонажей «Игры престолов» вслед за своими многочисленными коллегами высказался о наделавшем столько шума заключительном сезоне фэнтези-эпика. Кристиан Нэрн, сыгравший великана Ходора, чья гибель в своё время так впечатлила и растрогала зрителей, досматривал сериал в качестве поклонника и рассказал, что думает о финале с позиции простого зрителя.

Своими мыслями актёра попросил поделиться британский Express. Нэрн выразился дипломатично, при этом выступив на стороне поклонников.

Я пытаюсь смотреть на ситуацию объективно. Я тоже фанатею по каким-то вещам, и когда что-либо, что очень сильно любишь, не дотягивает до твоих ожиданий, я понимаю, каково это, понимаю. Я не могу сказать, что мне не понравился последний сезон, просто хотелось бы, чтобы он оказался подлиннее.

В общем, Нэрн наверняка наслышан как минимум об одной из самых распространённых причин, по которым критиковали концовку, и разделяет мнение тех, кто ругал «Игру престолов» за поспешный и жутко скомканный финал.