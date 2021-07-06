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В приквеле «Игры престолов» свежее пополнение высокорожденных

В многосерийном эпическом фэнтези «Дом Дракона» свежее актёрское пополнение — кастинг-лист приквела «Игры престолов» пополнили Милли Олкок и Эмили Кэри («Гудини и Дойл»). Актрисы играют юные версии уже известных персонажей: Олкок перевоплотится в принцессу Рейниру Таргариен, Кэри — в Алисенту Хайтауэр. Более зрелые версии героинь играют Эмма Дарси и Оливия Кук соответственно.

Съёмки первого сезона экранизации романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» стартовали в апреле. Главными героями приквела выступают спасшиеся от Рока Валирии Таргариены. Это история о том, как повелители драконов прибыли в Вестерос и обосновались на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

За сериал отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов первого сезона. В список режиссёров также вошли Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).

Теги
Дом ДраконаHBO
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