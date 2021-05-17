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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Грэм Мактавиш записался в приквел «Игры престолов» о Таргариенах

В актёрском составе фэнтези-эпика «Дом Дракона» мощнейшее по своей харизме пополнение — в каст приквела «Игры престолов» записался Грэм Мактавиш («Хоббит», «Чужестранка» и голос Дракулы из Castlevania). Вот бы ещё знать, кого ему доверили играть. Сам актёр ни в чём не признаётся.

Наслаждаюсь съёмками. Очень здорово провожу время. Мы только-только приступили к работе. Проект невероятно масштабный, мы пока знакомимся. Меня окружают прекрасные люди, всё отлично, но большего раскрыть не могу. О сюжете так и вовсе ничего говорить нельзя! Кроме того, что там полным-полно драконов.

Охотники за новостями с производственных полей успели застукать актёра на съёмочной площадке, но никакой информации о его предполагаемой партии сообщить пока не могут. Вот, кто подошёл бы на роль Морского Змея, но она, к сожалению, уже занята Стивом Туссэном.

Первый сезон экранизации романа «Пламя и кровь» ушёл в активное производство в апреле. 10-серийной постановкой занимаются шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник. Первый вдобавок отвечает за сценарий, второй — за режиссуру нескольких эпизодов. Создатель вселенной и автор книги-первоисточника Джордж Мартин числится в исполнительных продюсерах сериала.

Теги
Дом Дракона
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