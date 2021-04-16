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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Игры престолов» отыскал своего Делателя Королей

В актёрском составе эпического фэнтези «Дом Дракона» свежее пополнение актёрского состава. Ключевую роль в приквеле «Игры престолов» о Таргариенах получил Фабьен Франкель, которому досталась роль рыцаря и царетворца. Франкель сыграет сира Кристона Коля — рыцаря и лорда-командующего Королевской гвардии при Визерисе I Таргариене и при Эйгоне II Таргариене. Позже Коль стал Десницей последнего и был известен под прозвищем Делатель Королей.

События многосерийного эпика развернутся за 300 лет до происходящего в основной саге. Речь пойдёт о Таргариенах — единственной семье повелителей драконов, выжившей после Рока Валирии и обретшей новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

В актёрский состав сериала входят Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Дарси, Пэдди Консидайн, Стив Туссэн, Рис Иванс, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Экранизацией романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» заведуют шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс пишут сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов. Также в режиссёрах первого сезона значатся Клер Килнер, Гита Патель и Грег Яйтанс. Съёмки сериала стартуют в этом месяце.

Теги
Дом ДраконаHBO
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