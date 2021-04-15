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«Сокол и Зимний солдат» оказался только чуть лучше «ВандаВижна»

Ещё в прошлом месяце Disney+ клялся и божился, что так, как стартанул «Сокол и Зимний солдат», не стартовал ещё ни один оригинальный сериал сервиса. Если так, то либо его данные сильно расходятся с Nielsen, либо хвастаться тут особо нечем. Первую серию шпионского экшена насмотрели на 495 млн минут — лишь немногим больше «Ванда Вижна» (434 млн минут), чей старт (равно как и финиш) был признан не слишком выразительным. Итого шестое место на неделе с 15 по 21 марта 2021 года и проигрыш сразу нескольким ноунеймам.

Однако если учитывая продолжительность эпизода, всё окажется не так плохо — 10,5 млн зрителей против примерно 7,4 млн у вышеупомянутого коллеги по цеху. Впрочем, и тому, и другому далеко до результата «Мандалорца», собравшего на старте второго сезона 1 336 млн минут. Правда, что там у него было с премьерой первого сезона, известно одному лишь Disney+, так как Nielsen начал подбивать свои топы только с минувшего лета.

Так выглядит Топ-20 самых популярных сериалов на стриминге с 15 по 21 марта 2021 года:

Теги
Сокол и Зимний солдатВандаВижн
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