«Сокол и Зимний солдат» оказался только чуть лучше «ВандаВижна»

Ещё в прошлом месяце Disney+ клялся и божился, что так, как стартанул «Сокол и Зимний солдат», не стартовал ещё ни один оригинальный сериал сервиса. Если так, то либо его данные сильно расходятся с Nielsen, либо хвастаться тут особо нечем. Первую серию шпионского экшена насмотрели на 495 млн минут — лишь немногим больше «Ванда Вижна» (434 млн минут), чей старт (равно как и финиш) был признан не слишком выразительным. Итого шестое место на неделе с 15 по 21 марта 2021 года и проигрыш сразу нескольким ноунеймам.
Однако если учитывая продолжительность эпизода, всё окажется не так плохо — 10,5 млн зрителей против примерно 7,4 млн у вышеупомянутого коллеги по цеху. Впрочем, и тому, и другому далеко до результата «Мандалорца», собравшего на старте второго сезона 1 336 млн минут. Правда, что там у него было с премьерой первого сезона, известно одному лишь Disney+, так как Nielsen начал подбивать свои топы только с минувшего лета.
Так выглядит Топ-20 самых популярных сериалов на стриминге с 15 по 21 марта 2021 года:
- №СериалСервисЭпизодовмлн минут
- 1Netflix367673
- 2Netflix307647
- 3Netflix353569
- 4«Джинни и Джорджия»Netflix10540
- 5Netflix6506
- 6Disney+1495
- 7«Там где сердце»Netflix158458
- 8Netflix40449
- 9Netflix8405
- 10Netflix80400
- 11Netflix328358
- 12Netflix458319
- 13«Затерянное королевство пиратов»Netflix6316
- 14«Девочки Гилмор»Netflix153295
- 15Netflix146289
- 16Disney+9252
- 17LAST CHANCE U: BASKETBALNetflix8192
- 18Netflix8186
- 19«Лучший пекарь Британии»Netflix65182
- 20Netflix75174
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