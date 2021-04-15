Серьёзный конкурент Netflix: число подписчиков Amazon Prime перевалило за 200 млн

Пока Netflix пачками скупает новые громкие проекты и выпускает по 60 проходных фильмов в год, Amazon Prime тихой сапой наращивает свою базу пользователей и вот-вот одолеет главного стриминг-гиганта. Только за прошлый год его аудитория увеличилась почти на треть (50 млн человек), что позволило детищу Джеффа Безоса преодолеть отметку в 200 млн подписчиков — о чём последний только что гордо рапортовал своим акционерам.

Чтобы вы понимали масштаб этого достижения — Disney+ недавно перевалил за 100 млн пользователей, а Netflix в январе этого года отчитался о 204 млн подписчиков. Это значит, что даже с учётом постоянного прироста, Amazon Prime имеет все шансы догнать своего главного конкурента в самое ближайшее время. Но есть одно «но»: подписка Amazon Prime помимо собственно видеоплатформы Prime Video включает кучу других бесплатных плюшек и сервисов.

Тем не менее, Безос настроен крайне серьёзно развивать именно это направление. Так, в 2020 году на музыкальный и видеоконтент Amazon Prime было выделено $ 11 млрд против $ 7,8 млрд годом ранее. В дополнение к многосерийным хитам вроде «Пацанов», «Удивительной миссис Мейзел» и «Дряни» в скоро времени выйдут в числе прочих крупнобюджетный приквел «Властелина колец» и фэнтезийный эпик «Колесо времени». А среди недавних премьер, сильно подсобивших сервису, отметились пришедшиеся по вкусу зрителям «Борат 2» и «Поездка в Америку 2».