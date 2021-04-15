 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Стечение мыслей: Рэй Фишер и его беспочвенные обвинения «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет Ножом по сердцу — создатели «Игры престолов» выложили новый трейлер восьмого сезона, и у фанатов есть для них пара ласковых Люка Скайуокера похитят русские бандиты в новой комедии по мотивам популярного стендапа В BioShock 4 будет открытый мир
5
КИНО
СЕРИАЛЫ
548
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Серьёзный конкурент Netflix: число подписчиков Amazon Prime перевалило за 200 млн

Пока Netflix пачками скупает новые громкие проекты и выпускает по 60 проходных фильмов в год, Amazon Prime тихой сапой наращивает свою базу пользователей и вот-вот одолеет главного стриминг-гиганта. Только за прошлый год его аудитория увеличилась почти на треть (50 млн человек), что позволило детищу Джеффа Безоса преодолеть отметку в 200 млн подписчиков — о чём последний только что гордо рапортовал своим акционерам.

Чтобы вы понимали масштаб этого достижения — Disney+ недавно перевалил за 100 млн пользователей, а Netflix в январе этого года отчитался о 204 млн подписчиков. Это значит, что даже с учётом постоянного прироста, Amazon Prime имеет все шансы догнать своего главного конкурента в самое ближайшее время. Но есть одно «но»: подписка Amazon Prime помимо собственно видеоплатформы Prime Video включает кучу других бесплатных плюшек и сервисов.

Тем не менее, Безос настроен крайне серьёзно развивать именно это направление. Так, в 2020 году на музыкальный и видеоконтент Amazon Prime было выделено $ 11 млрд против $ 7,8 млрд годом ранее. В дополнение к многосерийным хитам вроде «Пацанов», «Удивительной миссис Мейзел» и «Дряни» в скоро времени выйдут в числе прочих крупнобюджетный приквел «Властелина колец» и фэнтезийный эпик «Колесо времени». А среди недавних премьер, сильно подсобивших сервису, отметились пришедшиеся по вкусу зрителям «Борат 2» и «Поездка в Америку 2».

Комментарии (5)

Ещё на эту тему

15«Поездка в Америку 2» посрамила своими просмотрами «Бората 2» и «Чудо-женщину: 1984» 8Приквел «Властелина колец» показал свежее закадровое фото и объявил нового режиссёра 20Суперсолдат Майкл Б. Джордан отправляется громить Москву в свежем трейлере экшен-триллера «Без жалости» 3Спин-офф «Пацанов» о школе юных супергероев начинает формировать актёрский состав

Тоже интересно

10Первый взгляд на Оби-Вана Кеноби спустя 10 лет — Юэн Макгрегор готовится к съёмкам спин-оффа «Звёздных войн» 10Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи 15Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн 5Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев» 18Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата»

Далее на КГ

2
Шоураннер «Пацанов» подтвердил: Сценарий супергеройского блокбастера о «Семёрке» существует
 2
Охотники за разумом: Netflix готовит фильм про серийного убийцу BTK
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 3
Из «Фантастических тварей» в «Шаманы» — Александр Кузнецов играет опера-колдуна в мистической драме Рустама Мосафира (первые кадры)
 16
«Меня должны убить»: Александр Петров под видом Есенина бежит из СССР в триллере «Декабрь»
 0
Авторы рассказывают об уникальном мире Гришавёрса в ролике о создании сериала «Тень и кость»
 3
Дата выхода PC-версии Days Gone обнародована в новом трейлере
 2
Крутые клоны-оперативники далёкой-далёкой галактики на постере боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»
 1
Мелиодас сталкивается с новыми врагами в трейлере второго фильма «Семь смертных грехов»
 0
КГ играет: Serious Sam II, часть 6
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино
 
Русская шпионка? Ольга Куриленко составит компанию Скарлетт Йоханссон в «Чёрной вдове»
 
Люси Лью сыграет обольстительную злодейку в «Шазаме! 2»
 
Игры Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер
 
«Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Мортал Комбат - обзор фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Телеовощи (трансляция)

Выйдут в апреле

18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
22Ноль кадров в секунду – 364: Французские шалости
 
435 минут назад – 13: «Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм и комиксы
 
 
6ЕВА
 
 
7Телеовощи – 387: Борьба с самим собой
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 457: «Батя», «Поступь хаоса» и повесточка «Майора Грома»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru