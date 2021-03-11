Спин-офф «Пацанов» о школе юных супергероев начинает формировать актёрский состав

Прошлой осенью Amazon заявил о планах расширить вселенную «Пацанов» с помощью спин-оффа многосерийного хита. А сегодня выяснилось, что проект официально одобрили в разработку и на главные роли подписали Лиззи Бродвей («Новичок») и Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»).

Перед пока что безымянным проектом, обещающим сохранить жёсткий рейтинг R и атмосферу оригинала, стоит задача познакомить зрителей с новым поколением супергероев. Место действия — единственный в США колледж для юных супергероев под эгидой Vought International. В центре внимания — молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны. Проект описывают как «Голодные игры» в декорациях школьного сериала.

За сценарий отвечает исполнительный продюсер «Пацанов» Крэйг Розенберг, который также выступает шоураннером проекта. Производство курируют Amazon Studios, Sony Pictures Television, Point Grey Pictures, Kripke Enterprises и Original Film. Среди исполнительных продюсеров замечены шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, а также Сет Роген и Эван Голдберг.