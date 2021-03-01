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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»

Самые последние новости со съёмочной площадки третьего сезона «Пацанов» — в продолжении истории нас ждёт премьера снимавшегося во втором сезоне супергеройского блокбастера Dawn of the Seven от Vought Studios. К слову, предыдущий «пиратский» снимок с Солдатиком как раз запечатлел сцену с кинопремьеры ансамблевого эпика.

Бессменный шоураннер сериала Эрик Крипке опубликовал в своём твиттере свежие фото со съёмок, на которых запечатлены персонажные плакаты супергероев «Семёрки» Хоумлендера (Энтони Старр) и Старлайт (Эрин Мориарти).

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

К слову, Старр тоже не остался в стороне от важных анонсов и выложил у себя в соцсетях фотоотчёт об утренних съёмках. На снимке супергеройская милота — фирменные красные сапожки Хоумлендера.

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