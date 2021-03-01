Ванда Максимофф, Вижн и их детишки готовятся к битве в кадре финального эпизода «ВандаВижн»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал официальный кадр из заключительного эпизода мини-сериала «ВандаВижн». На снимке Алая ведьма (Элизабет Олсен), её супруг Вижн (Пол Беттани) и их волшебные близнецы Билли и Томми готовятся дать последний бой, предположительно, Агате Харкнесс (Кэтрин Хан).

Девятая серия супергеройской истории, начинавшейся как ситком и завершающейся как драматический экшен, расскажет о финальном противостоянии в городке-иллюзии Вествью. Её исход станет известен 5 марта.