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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Ванда Максимофф, Вижн и их детишки готовятся к битве в кадре финального эпизода «ВандаВижн»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал официальный кадр из заключительного эпизода мини-сериала «ВандаВижн». На снимке Алая ведьма (Элизабет Олсен), её супруг Вижн (Пол Беттани) и их волшебные близнецы Билли и Томми готовятся дать последний бой, предположительно, Агате Харкнесс (Кэтрин Хан).

Девятая серия супергеройской истории, начинавшейся как ситком и завершающейся как драматический экшен, расскажет о финальном противостоянии в городке-иллюзии Вествью. Её исход станет известен 5 марта.

Кадры из сериала «ВандаВижн»
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Галерея ВандаВижн
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