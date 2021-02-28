Столкновение с невозможным — в сети появились первые 15 минут из фантастической драмы «Обломки»

Портал IGN выкатил эксклюзивный отрывок из многосерийной фантастической драмы «Обломки» — первые 15 минут из премьерного эпизода. Теперь у вас есть чуть больше вводной информации, чтобы решить, стоит ли тратить время на просмотр этой премьеры. Целиком серия выйдет на телеканале NBC уже завтра.

В фантастической драме Дж. Х. Уаймена («Грань», «Почти человек») агент ЦРУ Брайан Беневенти (Джонатан Такер) и агент MI6 Финола Джонс (Риэнн Стил) вместе расследуют дело, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян. Главным героям предстоит изучить аномалию и воспрепятствовать тому, чтобы бесценные артефакты попали не в те руки.