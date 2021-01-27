Объявлена дата выхода «Обломков» — фантастики о пришельцах от продюсера «Грани будущего» (свежий тизер)

Телеканал NBC выкатил ещё один тизер фантастической драмы «Обломки» с Джонатаном Такером («Королевство», «Город на холме»), сообщающий премьерную дату сериала — первую серию зрители увидят 1 марта.

Таинственная история в духе «Секретных материалов» рассказывает о деле, порученном Брайану Беневенти (Такер) и Финоле Джонс (Риэнн Стил) — агентам из разных стран. Главные герои, невзирая на личные разногласия, вынуждены вести совместное расследование, связанное с невероятной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на землян.

Главным сценаристом проекта выступает Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»), который также числится исполнительным продюсером совместно с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производство курирует Legendary Television.