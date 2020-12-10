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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Роберт Родригес и София Вергара снимут сериал про Женщину-Зорро

Если раньше отлов преступников считался исключительно мужской работёнкой, то в наше время женщина может сама постоять не только за себя, но и за того парня. В этот раз, правда, придётся не только стоять — Роберт Родригес с сестрой Ребеккой («Сквозь снег», «Королева Юга») задумали снять ремейк знаменитого «Зорро» с женщиной в главной роли.

В центре сюжета будет Сола Домингес — подпольный борец с социальной несправедливостью, чья жизнь оказывается под угрозой после разоблачения нескольких преступных синдикатов.

Оба Родригеса напишут сценарий, вдобавок прекрасная половина дуэта займёт режиссёрское кресло. София Вергара призвана продюсировать. За производство отвечают CBS Studios и Universal TV, а выйдет сериал на телеканале NBC.

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