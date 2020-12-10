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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Гильдия сценаристов США закручивает гайки: никаких порно, секс-игрушек и обнажения на рабочем месте

Западная половина Гильдии сценаристов Америки, известная как WGA West, собралась с духом и разработала новые стандарты работы, призванные покончить с предвзятостью, дискриминацией, неравенством, притеснениями и сексуальными домогательствами на рабочих местах. Эти стандарты, по заверению Гильдии, обеспечат полную защиту сценаристам. А неподобающее поведение, напоминает она, может стоит людям работы, привести к судебным разбирательствам и концу карьеры.

В Гильдии считают, что выведенные стандарты побудят работников сценарного цеха прочувствовать ответственность за создание безопасной, инклюзивной, равноправной культуры в профессиональном взаимодействии, которое по нынешним временам включает в себя и виртуальное общение.

Вот они, восемь основных стандартов, призванных улучшить условия труда сценаристов.

Относитесь ко всем с уважением. Независимо от должности и опыта каждый человек, работающий над проектом, заслуживает уважительного отношения.

Демонстрируйте лидерство. Если вы обладаете властью, удостоверьтесь, что ваша команда понимает, что такое неприемлемое поведение. Проясните правила, сделайте информацию отдела кадров и систему докладов Гильдии легко доступной.

Создавайте инклюзивную и равноправную рабочую среду. Не маргинализируйте людей на основании пола, ориентации, расы, возраста, способностей и прочего. Не рассчитывайте, что сценаристы из недопредставленных групп сами станут голосом своего «племени». Если вы начинаете своё замечание со слов: «Я не расист/сексист/гомофоб, НО…», перефразируйте его. Помните о неравенстве, от которого страдают члены маргинализированных групп, когда речь идёт о найме на работу, повышении по службе и заработке. Если это в ваших силах, помогите устранить это неравенство.

Коллеги 24/7. Любые контакты с коллегами должны лежать в строго профессиональной сфере. Это касается сценарной комнаты, офиса, съёмочной площадки, личных встреч, сообщений и писем после работы, на корпоративах и прочего. Избегайте комментировать внешний вид работников. И никаких прикосновений без чёткого, явного согласия.

Не переходите на личности. Во время рабочих обсуждений спорьте с идеей, а не с её автором. Обсуждение противоречивых, спорных тем не должно выходить за рамки сюжета и персонажа.

Власть не делает вас популярным. Всегда помните о динамике власти. Чем выше ваш статус в сценарной команде, тем с меньшей вероятностью люди признаются вам, что вы заставляете их чувствовать себя некомфортно.

И дабы констатировать очевидное. Никакого порно и никаких секс-игрушек на работе. Никакой имитации секса на работе. Никаких шуток о сексе с кем-либо из коллег. Никакого обнажения. Описания секса уместны, только если касаются сюжета. Никаких расистских шуток.

Если что-то заметили, расскажите об этом. Став очевидцем неуместного поведения по отношению к себе или к кому-то из коллег, не молчите.

Вишенкой на торте станет участие WGA West в тестировании онлайн-платформы, разработанной для анонимных жалоб. Там любой сценарист, пострадавший от «дискриминации, домогательств, издевательств, микроагрессии и сексуального насилия», сможет доложить об этом во всей полноте и не боясь преследований.

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