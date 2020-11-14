Альтернативные Сэмюэль Ваймс и Сибилла Овнец в свежих промо «Стражи» Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Comic Book Resources с щедростью заправских садистов опубликовал эксклюзивные промо-ролики грядущей многосерийной премьеры — сериала «Стража» по одноимённой серии романов сэра Терри Пратчетта. Первое промо знакомит зрителей с Сэмюэлем Ваймсом (Ричард Дормер) второе — с леди Сибиллой Овнец (Лара Росси). С альтернативным взглядом на литературный первоисточник зрители при желании смогут ознакомиться 3 января.

Сериал в своём уникальном «панковском» ключе рассказывает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Создатели пообещали наполненную саспенсом и чёрным юмором историю приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

В утраченных метафорических полимерах можете смело винить сценаристов проекта Саймона Аллена («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженну («Торчвуд»), Амру Алкади и Эда Хайма («Молокососы»).

И пара свежих кадров с вышеуказанными персонажами: