Магия не сработала: Netflix закрыл сериал «Орден» на втором сезоне

Стриминговый сервис попрощался с многосерийным фэнтези «Орден» после второго сезона. Новости о закрытии в своём твиттер-аккаунте сообщил создатель, сценарист и исполнительный продюсер сериала Деннис Хитон. О причинах закрытия он, правда, не распространялся.

Автор душевно попрощался, поблагодарил команду проекта и зрителей, а в следующем сообщении поведал, что в третьем сезоне Джек обязательно воскресил бы Алиссу, но не без ужасающих последствий. Сама девушка, скорее всего, оказалась бы во власти одержимости и притащила бы с собой в мир живых целую армию мертвецов.

Фэнтези-хоррор рассказывал о первокурснике колледжа Джеке Мортоне (Джейк Мэнли), принятом в легендарное тайное общество, познакомившее студента с миром магии, интриг и чудовищ. Вступив в ряды Ордена Голубой Розы, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.