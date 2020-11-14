 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Релизный трейлер ремейка Demon's Souls Nioh 2 перебирается на PC и PS5 План Джорджа Лукаса на новую трилогию: Дарт Мол и Дарт Талон — главные злодеи, а Лея — Верховный канцлер и Избранная Steam-релиз Phoenix Point состоится раньше запланированного — а всё Cyberpunk 2077 Дуэйн Джонсон при исполнении на свежем фото со съёмок «Красного уведомления»
1
СЕРИАЛЫ
221
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Магия не сработала: Netflix закрыл сериал «Орден» на втором сезоне

Стриминговый сервис попрощался с многосерийным фэнтези «Орден» после второго сезона. Новости о закрытии в своём твиттер-аккаунте сообщил создатель, сценарист и исполнительный продюсер сериала Деннис Хитон. О причинах закрытия он, правда, не распространялся.

Автор душевно попрощался, поблагодарил команду проекта и зрителей, а в следующем сообщении поведал, что в третьем сезоне Джек обязательно воскресил бы Алиссу, но не без ужасающих последствий. Сама девушка, скорее всего, оказалась бы во власти одержимости и притащила бы с собой в мир живых целую армию мертвецов.

Фэнтези-хоррор рассказывал о первокурснике колледжа Джеке Мортоне (Джейк Мэнли), принятом в легендарное тайное общество, познакомившее студента с миром магии, интриг и чудовищ. Вступив в ряды Ордена Голубой Розы, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

1 Обсудить
Темы
 
Орден
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры «Ноль кадров в секунду» о E3-2014: Конференция Sony
 
Аниме Обзор аниме-новинок осеннего сезона 2012 года
 
«Игра престолов»: огромный ляп и звёздные камео, которые вы могли не заметить

Тоже интересно

 
Кино Из-за переноса «Не время умирать» закрываются несколько сотен кинотеатров
 
Кино «Хищные птицы» — новое фото с дикими кошечками и Марго Робби
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома» сразу начал с рекордных сборов
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона
 
Кино Брюс Уиллис и Томас Джейн против инопланетной твари в трейлере жёсткого экшен-триллера «Прорыв»
 
Кино «Мстители: Финал» и целых три часа эмоциональных историй
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

17:00Тестируем Xbox Series X
 
19:00КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 9
 

Выйдут в ноябре

15 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
3Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 435: «Ведьмы» и вся правда о расизме
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru