Джон Бернтал обещает вернуться к роли Карателя как положено либо не вернуться вообще

Близится 2021 год, когда истекут контрактные обязательства между Netflix и Marvel, согласно которым Фрэнк Касл не имеет права светиться в медийном пространстве. То бишь у персонажа вновь появится шанс на экранное воскрешение. Случится это или нет, ещё большой вопрос, но сыгравший в двух сезонах «Карателя» Джон Бернтал по-прежнему готов вернуться к персонажу.

В недавней беседе с Geek House Show актёр подтвердил свою преданность этой важной для него роли и не стал исключать вероятности возвращения к образу знаменитого антигероя:

Я считаю, надежда всегда есть. Для меня невероятная честь, что стольким людям понравилась моя версия Фрэнка. Не могу передать, как много это значит для меня, потому что этот персонаж мне очень дорог. Думаю, слишком многие в индустрии нацелены на получение возможностей, а для меня вопрос скорее в том, как вернее ими распорядиться. Так что речь не о том, [получим мы третий сезон] или нет, а о том, чтобы сделать это правильно, снять то, что заслуживают поклонники. Поживём — увидим.

Бернтал напомнил, что он не входит в круг людей, принимающих решения. На отсутствие работы актёр не жалуется и невероятно рад поработать в разных проектах, но в который раз признаёт, что Каратель уже неотделим от него.