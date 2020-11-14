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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Тора» и «Людей Икс» готовит сериал про докторшу Моро

Лет эдак пять назад телеканал CBS задумывал снять сериал «Моро» по научно-фантастическому роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», где одержимый экспериментатор сменил бы пол. Сериал так и не сняли, но идея продолжала витать в воздухе, пока не осела в головах других творцов.

Сериал «Моро» по-прежнему в разработке и пока не обзавёлся платформой вещания, зато уже достоверно известно, что сценарием займётся соавтор первого «Тора» и «Людей Икс: Первого класса» Зак Стенц.

Зрителей ждёт современная феминизированная версия классического сюжета. В центре истории — выдающаяся женщина-учёный Джессика Моро, достигшая невероятных успехов в генной инженерии. Заручившись поддержкой спонсора-миллиардера, она не остановится ни перед чем, чтобы достичь новой ступени человеческой эволюции.

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Моро
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