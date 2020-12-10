Знакомьтесь, феечки Винкс — тизер разрывающего шаблоны сериала «Судьба: Сага Винкс» от Netflix

Невероятно популярный детский мультсериал «Клуб Винкс» благодаря Netflix получил уже совсем не детскую адаптацию с живыми актёрами — «Судьба: Сага Винкс». Феечек стриминг-гигант, как и полагается, подобрал разноплановых — прекрасных созданий сыграют (слева направо) Элиша Эпплбаум (Муза), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Эбигейл Коуэн (Блум), Прешес Мустафа (Лейла/Аиша) и Элиор Солт (Терра).

Действие сюжета развернётся вокруг пятерых подруг-феечек, посещающих магическую школу Алфею, где они должны научиться управляться со своими силами, познать любовь и встретиться с монстрами, угрожающими нашему существованию.

Премьера намечена на 22 января.