«Люк Кейдж», «Блеск» и «Диета из Санта-Клариты» — сериалы, чье закрытие сильнее всего расстроило подписчиков Netflix

Ни для кого не секрет, что поначалу Netflix славился своей гуманитарной деятельностью, спасая закрытые сериалы, даря возможность независимым авторам снимать оригинальные проекты, продлевая оные даже без бешеной зрительской поддержки. Но с определённого момента в политике стримингового сервиса наступил перелом, и всё больше сериалов стало уходить под нож. Проекты закрывались по разным причинам, и в последнее время случаться это стало всё чаще.

Зрители, конечно, не оставались в стороне, и активно выражали свою скорбь, недовольство, а порой и ярость в соцсетях. В связи с этим портал Ardent Growth решил выяснить, какие же из относительно недавних закрытий опечалили подписчиков видеосервиса сильнее всего. Так появился список из десяти самых оплакиваемых закрытых проектов Netflix — топ-10 составлен на основе данных от 2,609 подписчиков. Список возглавляет один из сольников марвеловских «Защитников», но совсем не тот, о котором вы, вероятно, подумали. Как выяснилось, более 70% опрошенных страдает по утрате «Люка Кейджа».

Так выглядит полный список: