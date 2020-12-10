 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Плачут и хвалят: в сети появились первые отзывы на «Чудо-женщину: 1984» Режиссёр «Района № 9» успел за прошедшее лето снять сверхъестественный ужастик Создатели «Я иду искать» и «Крика 5» снимут ужастик про встречу выпускников Эмбер Хёрд, Эзра Миллер и другие пособники Рэндалла Флэгга на свежих кадрах «Противостояния» Стивена Кинга Александр Петров и Константин Хабенский — лучшие актёры десятилетия
СЕРИАЛЫ
82
 
Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:

«Люк Кейдж», «Блеск» и «Диета из Санта-Клариты» — сериалы, чье закрытие сильнее всего расстроило подписчиков Netflix

Ни для кого не секрет, что поначалу Netflix славился своей гуманитарной деятельностью, спасая закрытые сериалы, даря возможность независимым авторам снимать оригинальные проекты, продлевая оные даже без бешеной зрительской поддержки. Но с определённого момента в политике стримингового сервиса наступил перелом, и всё больше сериалов стало уходить под нож. Проекты закрывались по разным причинам, и в последнее время случаться это стало всё чаще.

Зрители, конечно, не оставались в стороне, и активно выражали свою скорбь, недовольство, а порой и ярость в соцсетях. В связи с этим портал Ardent Growth решил выяснить, какие же из относительно недавних закрытий опечалили подписчиков видеосервиса сильнее всего. Так появился список из десяти самых оплакиваемых закрытых проектов Netflix — топ-10 составлен на основе данных от 2,609 подписчиков. Список возглавляет один из сольников марвеловских «Защитников», но совсем не тот, о котором вы, вероятно, подумали. Как выяснилось, более 70% опрошенных страдает по утрате «Люка Кейджа».

Так выглядит полный список:

  1. «Люк Кейдж» — 71%
  2. «Блеск» — 61%
  3. «Диета из Санта-Клариты» — 60%
  4. «Каратель» — 55%
  5. «Молодые охотницы за головами» — 52%
  6. «Конь БоДжек» — 50%
  7. «ОА» — 49%
  8. Next in Fashion (реалити-шоу) — 47%
  9. «Видоизменённый углерод» — 44%
  10. «Бессвязный» — 40%
+ Обсудить
Темы
 
Люк Кейдж Блеск Диета из Санта-Клариты
 3 декабряТрейлер четвёртого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает решающую битву за судьбы мира 2 декабряОмар Си планирует ограбить Лувр в трейлере авантюрного экшена «Люпен» 30 ноябряСорвиголова возвратился к Marvel, и фанаты требуют вернуть супергероя в исполнении Чарли Кокса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix оставил «Диету из Санта-Клариты» без четвёртого сезона
 
Новые сериалы 25–31 марта
 
Netflix продлил «Диету из Санта-Клариты» на третий сезон

Тоже интересно

 
«Мандалорец» — свежий трейлер космического вестерна
 
КиноАниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший» — дублированный отрывок
 
Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия»
 
Кино Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби близок к реализации
 
Кино «Люби их всех» — трейлер фильма о прогрессивных и небрезгливых девушках
 
Аниме Лучшее и худшее аниме 2017 года — шорт-лист
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в декабре

13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
13Телеовощи – 369: Группа товарищей с золотым кольцом
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 439: «День курка», «Кровные узы» и новая соска
 
7Ноль кадров в секунду – 345: История развития порно
 
4ЕВА – 401: Подрочил в шарфик
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru