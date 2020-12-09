Создатель «Ривердейла» готовит ребут вампирского триллера «Настоящая кровь»

Волна ребутов и не думает откатывать от сериальных берегов. На очереди внезапно оказался вампирский хит кабельного канала HBO «Настоящая кровь», созданный Аланом Боллом по серии романов-бестселлеров Шарлин Харрис. Переосмыслением займётся Роберто Агирре-Сакаса («Ривердейл», «Леденящие душу приключения Сабрины»).

Сериал, стартовавший в 2008 году и продержавшийся в эфире семь сезонов, пользовался большой популярностью у зрителей в частности благодаря отходу от привитого «Сумерками» гламурного образа кровососов. События мистического триллера разворачиваются в захолустном Бон-Темпсе в Луизиане, где живёт Сьюки Стакхаус — обычная официантка с необычными способностями. Однажды она знакомится с заглянувшим к ней в бар вампиром Биллом Комптоном, и эта встреча меняет жизнь всего городка.

Поговаривают, Болл тоже поучаствует в ребуте на правах исполнительного продюсера. Проект находится на ранних стадиях разработки. HBO пока воздерживается от комментариев.