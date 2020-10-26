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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Последний сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» получил дату выхода

Закрытая этим летом многосерийная мистическая драма «Леденящие душу приключения Сабрины» обзавелась датой выхода четвёртого сезона, в честь чего потоковый сервис Netflix выпустил первый тизер финальных эпизодов. Зрители увидят заключительную восьмисерийную главу 31 декабря.

В четвёртом сезоне экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке Сабрине Спеллман поведает о решающей битве за городок Гриндейл, на который продолжают валиться всякие сверхъестественные неприятности. Главной героине и её друзьям предстоит выдержать последнее и самое страшное испытание, от исхода которого будет зависеть судьба всего мира.

В сериале играют Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн и другие. Исполнительными продюсерами, как и прежде, выступают Грег Берланти и Сара Шехтер.

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Видео Леденящие душу приключения Сабрины
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