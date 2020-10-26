Последний сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Закрытая этим летом многосерийная мистическая драма «Леденящие душу приключения Сабрины» обзавелась датой выхода четвёртого сезона, в честь чего потоковый сервис Netflix выпустил первый тизер финальных эпизодов. Зрители увидят заключительную восьмисерийную главу 31 декабря.

В четвёртом сезоне экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке Сабрине Спеллман поведает о решающей битве за городок Гриндейл, на который продолжают валиться всякие сверхъестественные неприятности. Главной героине и её друзьям предстоит выдержать последнее и самое страшное испытание, от исхода которого будет зависеть судьба всего мира.

В сериале играют Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн и другие. Исполнительными продюсерами, как и прежде, выступают Грег Берланти и Сара Шехтер.