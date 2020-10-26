Физкульт-привет! Перезапуск «Ну, погоди!» представил новый образ Зайца

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Киностудия «Союзмультфильм» поделилась изображением второго главного героя из новых серий мультсериала «Ну, погоди!» — Зайца. Напомним, что длинноухого ЗОЖника в перезапуске советской классики озвучивает Дмитрий Хрусталёв, а бегает за ним некурящий хулиган Волк с голосом Гарика Харламова. Образы обоих актёров безошибочно угадываются в новом дизайне персонажей. Правда, не их одних…

52 серии 3D-анимации не будут прямым продолжением любимого с детства мультика. Оригинал осовременят, сохранив основную идею и характерные черты.

В компании трёх новых персонажей — Барсука Тима, Ёжика Шу и Косули Ули — «очень гармоничный тандем» Зайца и Волка озарит ваши голубые экраны уже в декабре.