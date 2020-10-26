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Физкульт-привет! Перезапуск «Ну, погоди!» представил новый образ Зайца

Киностудия «Союзмультфильм» поделилась изображением второго главного героя из новых серий мультсериала «Ну, погоди!»Зайца. Напомним, что длинноухого ЗОЖника в перезапуске советской классики озвучивает Дмитрий Хрусталёв, а бегает за ним некурящий хулиган Волк с голосом Гарика Харламова. Образы обоих актёров безошибочно угадываются в новом дизайне персонажей. Правда, не их одних…

52 серии 3D-анимации не будут прямым продолжением любимого с детства мультика. Оригинал осовременят, сохранив основную идею и характерные черты.

В компании трёх новых персонажей — Барсука Тима, Ёжика Шу и Косули Ули — «очень гармоничный тандем» Зайца и Волка озарит ваши голубые экраны уже в декабре.

Промо-арт сериала «Ну, погоди!» Промо-арт сериала «Ну, погоди!»

17 Обсудить
 10 октябряВ новых сериях «Ну, погоди!» Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв 15 сентябряВ новых сериях «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов 18 июняБарсук, ёж и косуля — новые персонажи «Ну, погоди!»
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2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
10Телеовощи – 363: Убийство балалайкой
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 433: «Вратарь Галактики» и «Суд над чикагской семёркой»
 
6Ноль кадров в секунду – 339: Питерская гамма
 
3ЕВА – 395: Целебная сила гомосятины
 
14Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
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