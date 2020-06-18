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Барсук, ёж и косуля — новые персонажи «Ну, погоди!»

Анонсированный перезапуск советской анимационной классики «Ну, погоди!» переживает неизбежный этап расширения состава действующих лиц. Сегодня «Союзмультфильм» презентовал трёх новых постоянных персонажей мультсериала — Барсука Тима, Ёжика Шу и Косулю Улю. Все три героя строго положительные, и пока Волк по-прежнему единственный хулиган в этой компании.

Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6–8 лет. В этом возрасте ребёнок активно растёт, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся.

 
Юлия Осетинская, генеральный продюсер «Союзмультфильма»

За появление Тима, Шу и Ули ответствен партнёр студии — сочинский курорт «Роза Хутор». Именно барсуки, ежи и косули являются характерными обитателями региона, чьи локации появятся в новых эпизодах «Ну, погоди!».

Премьера новых серий запланирована на конец лета — начало осени. Точную дату сообщат позже.

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