Небинарная звезда «Миллиардов» призывает избавиться от деления по полу в актёрских номинациях

Звезда «Миллиардов» Азия Кейт Диллон, если кто не в курсе, не «она», не «он» и даже, как ни странно, не «оно», а «ОНИ». Это, по понятным причинам, сильно усложняет жизнь в случае номинирования на различные награды и сопутствующей этому необходимости определяться с полом. А потому теперь ОНИ решили усложнить жизнь этим самым премиям и настоятельно просят избавиться от дискриминирующего и безбожно устаревшего разделения на мужские и женские актёрские номинации.

Первой под раздачу попала Гильдия актёров США, великодушно предложившая Диллон войти в состав жюри, а в ответ получившая длинное и запутанное открытое послание:

Разделение людей по признаку пола или гендера не только неуместно, когда дело касается актёрской игры, которую будут судить, но и является формой дискриминации. Ваши текущие категории не только стирают сам факт существования небинарных личностей, ограничивая круг участников лишь теми, кто идентифицирует себя как женщины или мужчины, они также поддерживают гендерную бинарность в целом и поощряют другие формы дискриминации, как то расизм, патриархат и гендерное насилие. Азия Кейт Диллон, бессмысленны и беспощадны

Также они аргументируют свою точку зрения тем, что в остальных категориях никакого деления нет и в помине. Ну а если ни SAG Awards, ни другие премии не предпримут никаких действий, им придётся отказываться от любых номинаций, и это, безусловно, будет страшной потерей для всех.