В новых сериях «Ну, погоди!» Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв

Современное продолжение советской мультипликационной классики «Ну, погоди!» обзавелось очередным актёром озвучивания. В сентябре к проекту подключился Гарик Харламов, озвучивающий Волка, а Заяц в новых эпизодах мультсериала заговорит голосом актёра и телеведущего Дмитрия Хрусталёва. К слову, работа уже началась, и Хрусталёв успел озвучить первые серии.

Генеральный продюсер студии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская рассказала, каким будет обновлённый образ второго главного персонажа истории:

Заяц в нашем мультфильме — не менее колоритный персонаж, чем Волк. По своему образу он современная версия «мальчика-хорошиста»: занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведёт здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперёд и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталёва; на наш взгляд, это очень гармоничный тандем.

Продолжение мультипликационной комедии в отличие от оригинала выполнено в 3D и, как уже сообщалось, добавит в основной состав новых персонажей — Барсука Тима, Ёжика Шу и Косулю Улю. «Союзмультфильм» планирует выпустить 52 серии, и первые эпизоды зрители увидят уже в декабре.