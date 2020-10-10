Вышел первый трейлер фантастического сериала по манге «Элис в Пограничье»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Netflix опубликовал синопсис и первый трейлер с субтитрами на английском языке лайв-экшен-сериала «Элис в Пограничье» (Imawa no Kuni no Alice). Сериал — экранизация манги Харо Асо. Стриминговый сервис выпустит лайв-экшен во всём мире 10 декабря.

Вместе со своими двумя друзьями одержимый видеоиграми парень оказывается в странной версии Токио, где им приходится участвовать в опасных играх, чтобы выжить. Цитата из пресс-релиза

Сериал снял режиссёр Щинсуке Сато («Блич», «Царство»). Роль главного героя лайв-экшена Элиса Рёхея исполнил Кэнто Ямадзаки (Ли Синь в «Царстве»).

Оригинальная манга «Элис в Пограничье» публиковалась в 2010–2016 годах и была собрана в 18 томов. 14 октября в 46 номере журнала Weekly Shonen Sunday выйдет первая глава манги Imawa no Kuni no Alice Retry Асо. Её выход приурочен к премьере лайв-экшена.

Студии Silver Link и Connect в 2014–2015 годах выпустили сразу на дисках три эпизода аниме, снятых по манге.