Шон Бин и Давид Риггс меряются поездами в тизере второго сезона «Сквозь снег»

Помимо первых кадров кабельный канал TNT презентовал тизер второго сезона постапокалиптики «Сквозь снег», раскрывший точную дату премьеры. Продолжение морозного триллера стартует 25 января.

Во втором сезоне антиутопии о новом ледниковом периоде пассажиры поезда, выжившие после революции, пытаются придерживаться хрупкого перемирия, а Лейтон (Давид Риггс) становится лидером. Но впереди у него борьба за умы и души людей, а в противниках — мистер Уилфорд (Шон Бин), у которого новый поезд, новая технология, хитроумный план и преданная ему протеже Александра (Роуэн Бланчард) — дочь Мелани Кавилл (Дженнифер Коннелли).