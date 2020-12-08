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Шон Бин, Дженнифер Коннели и Давид Риггс на постере второго сезона «Сквозь снег»

Кабельный канал TNT опубликовал официальный постер второго сезона триллера «Сквозь снег» с Давидом Диггсом, Дженнифер Коннели и Шоном Бином. Многосерийная постапокалиптика в декорациях нового ледникового периода стартует 25 января.

Продолжение антиутопии расскажет о том, как пережившие революцию пассажиры скоростного поезда пытаются поддерживать хрупкое перемирие, меж тем Лейтон (Диггс) берёт на себя обязанности лидера, а мистер Уилфорд (Бин) готовится претворить в жизнь собственный хитроумный план.

Постеры сериала «Сквозь снег»
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Галерея Сквозь снег
 10 октябряШон Бин и Давид Риггс меряются поездами в тизере второго сезона «Сквозь снег» 8 октябряШон Бин в образе мистера Уилфорда на кадрах второго сезона «Сквозь снег» 13 июляЖивой Шон Бин в тизере второго сезона «Сквозь снег»
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