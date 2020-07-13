Живой Шон Бин в тизере второго сезона «Сквозь снег»

По окончании первого сезона «Сквозь снег» кабельный канал TNT показал короткий тизер продолжения своей многосерийной антиутопии. Проект уже давно продлён на второй сезон, и об участии в нём Шона Бина стало известно прошлой осенью. А теперь зрители ещё и узнали, кого он играет.

Сериал рассказывает о событиях спустя семь лет после наступления нового ледникового периода. Выжившие, разделённые на касты, мчатся в громадном поезде по кругосветной железной дороге. Обитатели передних VIP-вагонов наслаждаются комфортной жизнью, а жители хвостовых вагонов страдают от невыносимых условий и готовят бунт.

В сериале Грэма Мэнсона («Тёмное дитя») снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл.