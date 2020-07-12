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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Хоумлендер демонстрирует своё отношение к миру на промо-арте второго сезона «Пацанов»

Потоковый сервис Amazon опубликовал промо-арт второго сезона «Пацанов», где глава «Семёрки» Хоумлендер (Энтони Старр) не стесняется выражать свои искренние чувства по отношению к тем, кто буквально и фигурально пребывает ниже величайшего супергероя Земли.

Творческая команда экранизации культового комикса Гарта Энниса примет участие в онлайн-мероприятии Comic-Con@Home и в ходе виртуальной информационной панели 23 июля обязательно поделится свежей информацией и материалами.

Продолжение сатирического экшена Эрика Крипке стартует 4 сентября.

Промо-арт сериала «Пацаны»
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Блоги
Подкасты
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