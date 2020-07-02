Джеффри Дину Моргану нашли роль в третьем сезоне «Пацанов»

Жёсткий комедийный экшен «Пацаны» по комиксу Гарта Энниса готовится к премьере своего второго сезона, а добросовестный шоураннер Эрик Крипке уже планирует третий. Более того, создатель сериала таки намерен утвердить на одну из новых ролей Джеффри Дина Моргана. В январе Крипке с Морганом в полушутливой манере практически договорились об участии актёра в проекте.

В беседе с порталом Collider Крипке рассказал, какова вероятность того, что зрители действительно увидят обладателя недюжинной харизмы в третьем сезоне «Пацанов». Оный, правда, пока официально не заявлен.

Мы уже обсуждали с ним одну роль. Нам только нужно скоординироваться, потому что он снимается в «Ходячих мертвецах». Но мы уже поговорили об одном персонаже, и есть ещё одна потенциально подходящая роль, которая тоже обсуждалась. Буквально всю последнюю неделю мы переписывались, пытаясь сообразить, как затащить его в наш сериал. Пока вопрос до конца не решён, но мы этого хотим и ведём переговоры. Эрик Крипке, очень старается

Если актёру таки удастся отыскать окошко в своём рабочем графике, велика вероятность, что его официально утвердят на роль ещё до премьеры второго сезона, намеченной на 4 сентября.