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«Пацаны» дурачатся: подборка неудавшихся дублей первого сезона

Пока сумасшедшая экшен-сатира «Пацаны» готовится к триумфальному возвращению на экраны, потоковый сервис Amazon потчует зрителей эксклюзивным материалом — подборкой неудавшихся дублей из первого сезона.

Как совсем недавно выяснилось, второй сезон чёрной комедии Эрика Крипке по комиксу Гарта Энниса стартует 4 сентября. Премьера будет трёхсерийной, после чего зрители будут получать по одной серии в неделю.

В продолжении снялись Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и Ая Кэш.

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