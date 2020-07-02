«Пацаны» дурачатся: подборка неудавшихся дублей первого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пока сумасшедшая экшен-сатира «Пацаны» готовится к триумфальному возвращению на экраны, потоковый сервис Amazon потчует зрителей эксклюзивным материалом — подборкой неудавшихся дублей из первого сезона.

Как совсем недавно выяснилось, второй сезон чёрной комедии Эрика Крипке по комиксу Гарта Энниса стартует 4 сентября. Премьера будет трёхсерийной, после чего зрители будут получать по одной серии в неделю.

В продолжении снялись Джек Куэйд, Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Горан Вишнич, Клаудия Думит, Пэттон Освальт и Ая Кэш.