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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Дэймон Линделоф хотел завершить «Остаться в живых» третьим сезоном, а ABC настаивал на десяти

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о сериале «Остаться в живых» и его финале. Если верить недавним откровениям Дэймона Линделофа, побеседовавшего о проекте с порталом Collider, у сериала был шанс стать для зрителей куда более приятным воспоминанием.

Как рассказал Линделоф, всё дело в жадности телевещателя, с которым он и его соавтор Карлтон Кьюз вели долгие переговоры о судьбе проекта. И начинались они ещё в седые времена работы над пилотом.

В сюжете было множество захватывающих тайн, и мы объяснили: «Вот на эти вопросы мы ответим к концу первого сезона, на эти — к концу второго, и сериал, по сути, завершится на третьем сезоне». Таков был изначальный план, но они даже не стали слушать: «Ты понимаешь, как сложно создать сериал, который люди захотят смотреть? Людям сериал нравится. С чего бы нам его закрывать? Никто не закрывает востребованный сериал».

После двух сезонов Линдеоф и Кьюз снова попытались уговорить канал остановиться, но сообразив, что их не хотят слушать, принялись обсуждать свой уход с поста авторов после третьего сезона мистической драмы об островитянах. Шоураннеры подписали договор ещё на год и уже присматривались к кандидатам на замену. Оба уже тогда понимали, что их ждут повествовательные проблемы. Плодить флэшбеки основных персонажей без надобности не имело смысла, а постоянно вводить новых героев — не выход, тем более что зрителям полюбился оригинальный состав.

Но ABC согласился прислушаться к увещеваниям авторов только после выхода первой половины третьего сезона, когда проблемы с сюжетом стали очевидны.

В конце концов у нас состоялся настоящий разговор. Нам сказали: «Мы согласны разрешить вам закрыть сериал». Я сказал [главе АВС] Стиву Макферсону: «Спасибо. Так будет лучше для сериала», а он мне: «Мы думаем, после десятого сезона». Напоминаю, мы были посреди третьего, поэтому как, по-вашему, мы вообще дотянем до десятого? Это всё равно что запретить нам его закрывать. Сколько вообще сериалов доживает до десяти сезонов?

В итоге после долгих и сложных переговоров сошлись на шести сезонах, позволивших создателям завершить историю в относительном порядке.

Не сказать, что всё, задуманное нами, получилось, но у нас был план, и мы воплотили его в жизнь

 
Деймон Линделоф, оправдался
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Остаться в живых
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