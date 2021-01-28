На Disney+ появится секция для взрослых. Там будут «Дэдпул 2», Kingsman, «Борат», «Крепкий орешек» и пачка культовых сериалов

Disney+ продолжает бороться с Netflix за аудиторию, и теперь семейноориентированный потоковый сервис стал чуть более разноплановым. Уже 23 февраля будет запущена специальная секция для взрослых Star с контентом, не сильно подходящим для просмотра с детьми, — от Disney Television Studios, 20th Century Studios, 20th Television, ABC, FX и Searchlight Pictures.

Фильмотека пополнится почти четырьмя сотнями наименований, среди которых окажутся в том числе «Дэдпул 2», Kingsman, «Борат», «Красотка», «Тело Дженнифер», «Крепкий орешек» и «Планета обезьян». Выбор сериалов будет ещё более богатым: на сервисе теперь можно будет посмотреть «Светлячка», все сезоны «Клиники», «Секретных материалов», «Отчаянных домохозяек», «Как я встретил вашу маму», «Баффи», «Анатомии страсти», «Американского папаши», «Остаться в живых», «Касла» и «Атланты», а заодно такие новинки, как «С любовью, Виктор» и «Хелсторм».

Правда, действовать это пока будет только за пределами США и, разумеется, не бесплатно. Выбрать отдельную опцию будет нельзя, а вот стоимость подписки Disney+ вырастет. Так, в Великобритании вместо £ 5,99 за удовольствие придётся платить £ 7,99.