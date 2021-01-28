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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Генерал Розарио Доусон и другие чудеса 2032 года в комедии Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“» (кадры)

Портал EW поделился эксклюзивными кадрами из грядущей многосерийной премьеры Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“». На снимках запечатлены затылок главного героя, а также два других важных персонажа в исполнении Розарио Доусон и Рэндалла Парка.

Вполне возможно, что грядущий сериал скромного парня Дуэйна Джонсона о себе любимом служит своеобразной декларацией о намерениях — стартующая 16 февраля на NBC семейная комедия приоткрывает завесу над событиями 2032 года, где Джонсон метит на пост президента США. И, возможно, даже выиграет большую гонку, предъявив данные о количестве подписчиков в соцсетях.

Доусон играет генерала Монику Джексон — воплощение стойкости, лидерства и неукоснительного соблюдения профессионального этики. Она входит в команду поддержки кандидата Джонсона. Рэндалл Парк играет самого себя — актёра, переквалифицировавшегося в журналиста, которому предоставлена эксклюзивная возможность освещать президентскую кампанию Джонсона, в частности регулярно интервьюируя кандидата в президенты.

Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“» Кадры из сериала «Молодой „Скала“»
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Галерея Молодой „Скала“
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