Элизабет Кин и Рэймонд Реддингтон вернутся — «Чёрный список» получил девятый сезон

Редко какие сериалы могут похвастаться такой же завидной выдержкой, как «Чёрный список». Восьмой сезон остросюжетной драмы с Меган Бун и Джеймсом Спейдером стартовал не так давно, а телеканал NBC уже оформил ей продление на девятый сезон.

Сериал исправно удерживает интерес аудитории. Первые эпизоды восьмого сезона собирают у экранов 7,5 млн зрителей при рейтинговом показателе 1,2 в ключевой возрастной категории «18–49 лет». Плюс сериал остаётся мощным источником дохода для продюсирующей его Sony Pictures TV ввиду международной дистрибуции проекта и сделки со стриминговым гигантом Netflix.

В сериале также снимаются Диего Клаттенхофф, Амир Арисон, Гарри Ленникс, Можан Марно и Хишам Тафик. За сценарий отвечают Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат. Производством вместе с Sony заведуют Davis Entertainment и Universal Television.