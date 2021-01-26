Преступно белые — объявлен основной каст сиквела «Викинги: Вальхалла»

Потоковый сервис Netflix ходит по тонкому льду. Одобренный им в конце позапрошлого года 24-серийный спин-офф знаменитых «Викингов» Майкла Хёрста объявил свой основной актёрский состав — в историко-приключенческой драме «Викинги: Вальхалла» девять основных персонажей из десяти сыграны белыми.

В главных героев первого сезона перевоплотились Сэм Корлетт (Лейф Эрикссон), Фрида Густавссон (Фрейдис Эриксдоттир), Лео Сатер (Харальд Суровый), Брэдли Фригард (король Кнуд Великий), Йоханнес Йоханнессон (Олаф Харальдсон), Лаура Берлин (королева Эмма Нормандская), Дэвид Оукс (эрл Годвин Уэссекский), Каролин Хендерсон (женская версия ярла Хакона Могучего), Поллианна Макинтош (королева Эльфгифу Йоркская) и Асбьёрн Крог Ниссен (ярл Кааре).

События сиквела разворачиваются спустя 100 лет после происходящего в «Викингах». В сериале покажут приукрашенные художественным вымыслом приключения самых известных викингов в истории. Это история о мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

Автором сценария и шоураннером выступает Джеб Стюарт («Крепкий орешек»). Хёрст входит в команду исполнительных продюсеров. Производством заведует студия MGM Television. К слову, съёмки первого сезона, проходившие в Ирландии, уже завершились, а премьера состоится в конце этого года или в начале следующего.