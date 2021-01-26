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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Мандалорец», «Бриджертоны», «Ход королевы» и «Тед Лассо» признаны лучшими сериалами 2020 года

Американский институт кино хорошо разбирается не только в фильмах, но и в сериалах, а потому AFI Awards является крайне престижной и для тех, и для других. Не говоря уже о том, что её лауреаты становятся главными фаворитами предстоящего наградного сезона. В этом году в числе победителей оказались как всеобщие любимчики вроде «Хода королевы» и «Теда Лассо», так и нашумевшие хиты вроде «Мандалорца» и «Бриджертонов».

Вот она, полная десятка достойнейших (порядок произвольный):

В прошлом году в победителях ходили «Игра престолов», «Хранители», «Чернобыль», «Вице-президент», «Корона», «Фосс/Вердон», «Поза», «Наследники», «Невероятное», «Когда они нас увидят» и «Дрянь».

Темы
 
Мандалорец Тед Лассо Бриджертоны
Комментарии (1)

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