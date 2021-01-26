«Это грех» — смелый взгляд на ВИЧ в гей-драме HBO Max (трейлер)

HBO Max продолжает нести просвещение и толерантность в массы. Уже 18 февраля состоится премьера мини-сериала «Это грех» о группе друзей-геев, окунувшихся в мир радости и желания, а столкнувшихся с таинственной и страшной болезнью, существование которой мир старательно игнорировал — ВИЧ. Теперь им предстоит бороться не только за право быть геями, но и за своё выживание

Главные роли исполняют Нил Патрик Харрис, Натаниель Кертис, Олли Александр, Омари Дуглас, Лидия Уэст, Шон Дули, Кили Хоуз, Нил Эштон и Каллум Скотт Хауэллс.

Создатель сериала — тот самый, ратующий за аутентичность Рассел Т. Дэвис, а значит в натуральности всех лиц нетрадиционной ориентации в кадре можно не сомневаться.