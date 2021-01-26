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«Голяк» возвращается — трейлер третьего сезона криминальной комедии в духе Гая Ричи

Соскучились? Винни О'Нил возвращается, а вместе с ним и вся его банда воров-гопников. На подходе третий сезон криминальной комедии «Голяк» (Brassic) о группе друзей из британской глубинки, которые просто пытаются выжить в этом мире, и если вы впервые о ней слышите — самое время это упущение исправить.

У главного героя в исполнении Джозефа Гилгана, который, собственно, и придумал сериал, есть фургончик в лесу, биполярочка и маленькая плантация марихуаны. А ещё друзья, о которых только можно мечтать: бармен (Дэмиен Молони) и его не в меру красивая девушка (Мишель Кигэн), цыган-гей (Аарон Хеффернан), добрый толстячок с проблемами развития (Том Хэнсон), индус-автомеханик (Парт Такерар) и эксцентричный владелец садо-мазо борделя (Райан Сэмпсон). А ещё долбанутый на всю голову психолог с непреодолимой тягой к женским коленкам (Доминик Уэст).

От сериала отчётливо веет старым-добрым Гаем Ричи, и он честь мэтра ещё ни разу не посрамил. Точная дата премьеры третьего сезона пока не называется.

Темы
 
Видео Голяк
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