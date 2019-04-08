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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Проповедник» завершится четвёртым сезоном

10-серийный четвёртый сезон «Проповедника» стартует на кабельном канале AMC 4 августа и станет для сериала заключительным. На это в своём твиттере прозрачно намекнул соавтор сериала Сет Роген.

Экранизация культового комикса Гарта Энниса рассказывает о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), одержимом могущественной сущностью, наделившей его властью над людьми. Вместе со своей девушкой Тюлип (Рут Негга) и вампиром Кэссиди (Джозеф Гилган) Джесси колесит по стране, чтобы найти и вернуть на небесный престол сбежавшего Бога. Нескончаемые поиски вовлекают главных героев в нешуточные дрязги между адом и раем.

Шоураннером числится проекта Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»), исполнительными продюсерами выступают Роген и Эван Голдберг. За производством присматривают Sony Pictures Television и AMC Studios.

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