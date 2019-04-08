«Лучше звоните Солу» вернётся на экраны только в следующем году

Многочисленным поклонникам сериала «Лучше звоните Солу» придётся поднабраться терпения — пятый сезон криминальной драмы выйдет только в следующем году. Об этом официально объявила президент AMC Networks Сара Барнетт — по её словам, никто не хочет торопиться, так как это может негативно сказаться на качестве конечного продукта.

Оно и понятно, создателям просто необходимо удержать планку, заданную первыми четырьмя сезонами. Тем более что драма, судя по всему, движется к своему логическому финалу по мере приближения к стартовой точке «Во все тяжкие». Это подтвердила и Барнетт, ясно дав понять, что к концу они ближе, чем к началу.

Одной из причин задержки с большой долей вероятности стал готовящийся полнометражный приквел сериала «Во все тяжкие», срежиссирует который бессменный создатель обоих проектов Винс Гиллиган. И, судя по всему, именно этот сериал сейчас в приоритете.

Стартовав в 2015 году, «Лучше звоните Солу» быстро вышел из тени своего именитого предшественника, завоевав зрительскую любовь и признание критиков, подкреплённые бесчисленным количеством номинаций на престижные телевизионные премии.

В сериале снимаются Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Джанкарло Эспозито.