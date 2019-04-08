 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
Сарик Андреасян снимает драму о любви к Родине «Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем Питчинг компаний-лидеров в Фонде кино за 2019 год — стрим и обсуждение Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым «Академия Амбрелла» официально продлена на второй сезон
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Лучше звоните Солу» вернётся на экраны только в следующем году

Многочисленным поклонникам сериала «Лучше звоните Солу» придётся поднабраться терпения — пятый сезон криминальной драмы выйдет только в следующем году. Об этом официально объявила президент AMC Networks Сара Барнетт — по её словам, никто не хочет торопиться, так как это может негативно сказаться на качестве конечного продукта.

Оно и понятно, создателям просто необходимо удержать планку, заданную первыми четырьмя сезонами. Тем более что драма, судя по всему, движется к своему логическому финалу по мере приближения к стартовой точке «Во все тяжкие». Это подтвердила и Барнетт, ясно дав понять, что к концу они ближе, чем к началу.

Одной из причин задержки с большой долей вероятности стал готовящийся полнометражный приквел сериала «Во все тяжкие», срежиссирует который бессменный создатель обоих проектов Винс Гиллиган. И, судя по всему, именно этот сериал сейчас в приоритете.

Стартовав в 2015 году, «Лучше звоните Солу» быстро вышел из тени своего именитого предшественника, завоевав зрительскую любовь и признание критиков, подкреплённые бесчисленным количеством номинаций на престижные телевизионные премии.

В сериале снимаются Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Джонатан Бэнкс, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Джанкарло Эспозито.

+ Обсудить
Темы
 
Лучше звоните Солу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Netflix обвиняют в расизме
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 279: Длинный и затянутый
 
Кино Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент
 
Кино «Аквамен» — финальный трейлер
 
Кино Netflix делает актуальное кино про трёх мушкетёров
 
Кино «Годзилла: Король монстров» — трейлер
 
Кино Стартовали съёмки экранизации антиутопии Замятина «Мы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Mortal Kombat 11 - NetherRealm официально подтвердила Китану в телевизионном рекламном ролике файтингаReturn of the Obra Dinn - Лукас Поуп прокомментировал возможность портирования игры на Nintendo SwitchСтики сверху и большая сенсорная панель — как выглядели прототипы DualShock 4Apex Legends - хакеры плачут, попав под новую волну банов RespawnРэтчет и Кланк еще могут заглянуть на PlayStation 4

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru