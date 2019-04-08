Джулианна Маргулис не появится в спин-оффе «Хорошей жены» из-за жадин в CBS

Звезда многосерийного юридического хита «Хорошая жена» Джулианна Маргулис, как оказалось, была в шаге от возвращения к роли Алисии Флоррик в спин-оффе «Борьба за справедливость», который выходит на CBS All Access. Но не сложилось, и во всём виноваты скареды-сексисты из CBS.

На ежегодном мероприятии The Contenders Emmys актриса рассказала порталу Deadline, что телеканал попросту не заплатил бы ей за участие. Мол, авторы сериала отыскали прекрасную возможность ввести её персонажа в повествование, выделили на сюжетную арку Алисии три эпизода, и Маргулис была в восторге от идеи, однако CBS отказался платить запрошенную ею сумму.

Актриса пояснила, что просила не выше своего обычного гонорара, который получала за «Хорошую жену». В ответ ей предложили ставку приглашённой звезды. Маргулис на такое пойти никак не могла:

Я не приглашённая звезда; с «Хорошей жены», вообще-то, всё начиналось. Я хотела получить заслуженное и выступила за равную оплату. Если бы Джон Хэмм заглянул в спин-офф «Безумцев» или Кифер Сазерленд решил поучаствовать в спин-оффе «24 часов», им бы заплатили как положено.

Шоураннеры обоих сериалов Роберт и Мишель Кинги действительно работали над трёхсерийной сюжетной аркой с участием Алисии Флоррик, однако о появлении персонажа можно забыть, пока Маргулис не заплатят в соответствии с её запросами:

Если уж совсем начистоту, я была шокирована. Я была больше удивлена, чем обижена. Я подумала: и чего же я стою? Если уж меня считают бесполезной и не ценят за мою работу, какой смысл [участвовать в проекте]?

Так или иначе, Маргулис получила заслуженное, правда, по версии телеканала CBS — поучаствовать в спин-оффе у актрисы не получится.