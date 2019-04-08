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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Убивая Еву» получил третий сезон и нового шоураннера

Второй сезон «Убивая Еву» едва успел стартовать, а кабельный канал BBC America уже оформил сериалу третий сезон.

Шпионский триллер основан на серии романов Люка Дженнингса о наёмной убийце-психопатке Вилланель (Джоди Комер) и сотруднице MI5 Еве (Сандра О), получившей задание разыскать международную преступницу. В итоге купающаяся в роскоши убийца и талантливая оперативница оказываются одинаково одержимы друг другом, и второй сезон неминуемо поднимает ставки в этой смертельной игре в кошки-мышки.

Ротация кадров в проекте продолжается. Шоураннером и главным сценаристом третьего сезона назначена Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»). Переходящее знамя ей вручила шоураннер второго сезона Эмеральд Феннелл, в свою очередь получившая пост от создателя проекта, шоураннера и сценариста первого сезона Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Производство контролирует Sid Gentle Films Ltd.

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Убивая Еву
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