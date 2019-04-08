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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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AMC объявил о съёмках спин-оффа «Ходячих мертвецов» с двумя главными женскими персонажами

Вселенная «Ходячих мертвецов» медленно, но верно распухает до неприличных размеров. Кабельный канал AMC объявил об официальном запуске в разработку очередного спин-оффа зомби-драмы. Центральными персонажами безымянного 10-серийного проекта выступят две девушки. Премьеру ожидайте в следующем году.

Речь идёт об анонсированном в начале марта загадочном проекте, призванном значительно расширить вселенную оригинала.

Слово соавтору спин-оффа Скотту М. Гимплу:

Показывать аудитории неизведанный уголок вселенной «Ходячих мертвецов», погружённый в новую мифологию, — отличный способ отпраздновать «Десятилетие мертвецов» на телевидении и пятнадцатилетие великолепного комикса Роберта Киркмана. Мэтт Негрете — один из лучших сценаристов-продюсеров за долгую историю «Ходячих», и я счастлив работать вместе с ним, чтобы рассказать захватывающую новую историю.

Постапокалиптическая драма с двумя главными героинями расскажет о первом поколении людей, выросших в мире, охваченном зомби-эпидемией. Одни станут героями, другие — злодеями, но в конце концов все они изменятся навсегда, повзрослеют и утвердятся в своих взглядах на мир.

Гимпл и шоураннер сериала Негрете выступают создателями и исполнительными продюсерами проекта. Съёмочный процесс стартует этим летом в Вирджинии.

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Ходячие мертвецы
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