AMC объявил о съёмках спин-оффа «Ходячих мертвецов» с двумя главными женскими персонажами

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вселенная «Ходячих мертвецов» медленно, но верно распухает до неприличных размеров. Кабельный канал AMC объявил об официальном запуске в разработку очередного спин-оффа зомби-драмы. Центральными персонажами безымянного 10-серийного проекта выступят две девушки. Премьеру ожидайте в следующем году.

Речь идёт об анонсированном в начале марта загадочном проекте, призванном значительно расширить вселенную оригинала.

Слово соавтору спин-оффа Скотту М. Гимплу:

Показывать аудитории неизведанный уголок вселенной «Ходячих мертвецов», погружённый в новую мифологию, — отличный способ отпраздновать «Десятилетие мертвецов» на телевидении и пятнадцатилетие великолепного комикса Роберта Киркмана. Мэтт Негрете — один из лучших сценаристов-продюсеров за долгую историю «Ходячих», и я счастлив работать вместе с ним, чтобы рассказать захватывающую новую историю.

Постапокалиптическая драма с двумя главными героинями расскажет о первом поколении людей, выросших в мире, охваченном зомби-эпидемией. Одни станут героями, другие — злодеями, но в конце концов все они изменятся навсегда, повзрослеют и утвердятся в своих взглядах на мир.

Гимпл и шоураннер сериала Негрете выступают создателями и исполнительными продюсерами проекта. Съёмочный процесс стартует этим летом в Вирджинии.