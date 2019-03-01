 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю «Навсикая из Долины ветров» — российские трейлер, постер и список городов проката Рецензия и отзывы на игру Metro Exodus «Завод» — эксклюзивный отрывок с экшеном Вся правда о Мамору Хосоде
 
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

У «Ходячих мертвецов» наклёвывается очередной спин-офф

Создатели «Ходячих мертвецов», отрицающие реальность, в которой расширение зомби-вселенной — так себе идея, готовятся отпочковать от основного сериала ещё один спин-офф.

В беседе с инвесторами исполнительный директор AMC Эд Кэрролл сообщил, что проект находится в «активной разработке», а уже утверждённая творческая команда успела изложить свои наработки по сюжету, и в отношении этого проекта канал чувствует себя очень уверенно. Правда, помимо вышесказанного, о будущем сериале пока ровным счётом ничего неизвестно.

Между тем рейтинги «Ходячих» после возвращения девятого сезона в эфир продолжают скатываться всё ниже. Даже интригующие и невероятно опасные Шепчущиеся из комикса-первоисточника не смогли вернуть проекту былую любовь аудитории. Впрочем, Кэрролл отметил, что такая динамика вполне объяснима — все многосерийные ветераны с течением времени сталкиваются с падением рейтингов, и «Ходячие мертвецы», по его мнению, справляются с ситуацией очень хорошо.

1 Обсудить
Темы
 
Ходячие мертвецы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Создатели мини-сериала «Чернобыль» обещают рассказать всю правду о катастрофе
 
Съёмки сериала от Amazon по «Тёмной башне» Стивена Кинга могут начаться в апреле
 
Вселенная «Ходячих мертвецов» размножится с помощью женщин

Тоже интересно

 
Кино Минкульт опять хочет сократить долю сеансов иностранных фильмов до 35%
 
Аниме «Музыкальные девушки» — трейлер
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — третий трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 260: Дурь в чушку
 
Кино Кадры: «Бегущий по лезвию 2049», «Пила 8», «Лига справедливости», «Оно», «Лара Крофт»
 
«Очень странные дела» — финальный трейлер второго сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Kill la Kill: IF анонсирована к выходу в ЕвропеDirty Rally 2.0 - техническое сравнение консольных версий от Digital FoundryЭто конец - Sony полностью остановила производство PlayStation Vita в ЯпонииControl - Тур по офису Remedy с Джесси ФейденВ PlayStation Store стартовали новые скидки и предложение недели
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика