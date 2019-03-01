У «Ходячих мертвецов» наклёвывается очередной спин-офф

Создатели «Ходячих мертвецов», отрицающие реальность, в которой расширение зомби-вселенной — так себе идея, готовятся отпочковать от основного сериала ещё один спин-офф.

В беседе с инвесторами исполнительный директор AMC Эд Кэрролл сообщил, что проект находится в «активной разработке», а уже утверждённая творческая команда успела изложить свои наработки по сюжету, и в отношении этого проекта канал чувствует себя очень уверенно. Правда, помимо вышесказанного, о будущем сериале пока ровным счётом ничего неизвестно.

Между тем рейтинги «Ходячих» после возвращения девятого сезона в эфир продолжают скатываться всё ниже. Даже интригующие и невероятно опасные Шепчущиеся из комикса-первоисточника не смогли вернуть проекту былую любовь аудитории. Впрочем, Кэрролл отметил, что такая динамика вполне объяснима — все многосерийные ветераны с течением времени сталкиваются с падением рейтингов, и «Ходячие мертвецы», по его мнению, справляются с ситуацией очень хорошо.