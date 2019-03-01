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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Кларк Грегг считает, что «Агенты Щ.И.Т.» могут завершиться седьмым сезоном

«Агенты Щ.И.Т.» возвращаются в эфир с 13-серийным шестым сезоном этим летом и уже получили от телеканала ABC продление на седьмой сезон. Весьма возможно, на этом их везение и закончится.

Кларк Грегг — исполнитель партии агента Фила Колсона — в давешнем интервью порталу Deen of Geek сообщил, что слышал, будто седьмой сезон станет для сериала финальным. Мол, после пятого сезона было решено продлить проект ещё на два, но на этом — всё. Остаётся лишь ждать официального комментария от ABC или Marvel TV.

Фантастико-приключенческий боевик рассказывает о команде спецагентов из секретной организации «Щ.И.Т.», спасающих человечество от самых невероятных опасностей. В шестом сезоне помимо Грегга задействованы Минг-На Вен, Хлои Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Создатели проекта Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Джеффри Беллом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производство курируют ABC Studios и Marvel Television.

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Агенты Щ.И.Т.
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