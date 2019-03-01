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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Замедленное развитие» — трейлер и дата выхода второй половины пятого сезона

Вернувшаяся после пятилетнего перерыва комедия «Замедленное развитие» продолжит набирать обороты безумия — вторая половина пятого сезона стартует 15 марта. У семейки Блут снова проблемы — на сей раз Бастера обвиняют в убийстве Люсилль-2, а компания оказывается на грани банкротства из-за обязательств по строительству стены на границе с Мексикой.

Актёрский состав изменений не претерпел и включает Джейсона Бейтмана, Джеффри Тэмбора, Тони Хейла, Уилла Арнетта, Поршу Де Росси, Майкла Серу, Алию Шокат, Джессику Уолтер и Дэвида Кросса. Бессменный создатель сериала — Митчелл Хёрвитц, а Рон Ховард по-прежнему выступает в роли рассказчика.

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