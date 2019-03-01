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«Фосс/Вердон» — трейлер драмы с Сэмом Рокуэллом и Мишель Уильямс

Кабельный канал FX демонстрирует всю серьёзность своих намерений в следующем сезоне побороться за главные сериальные награды мира. На суд зрителей представлен трейлер музыкальной драмы «Фосс/Вердон», главные роли в которой играют Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс — мощная заявка на успех. Компанию им составили среди прочих Норберт Лео Батц, Ая Кэш, Эван Хэндлер, Маргарет Куэлли и Нэйт Корддри.

Основанный на биографическом романе Сэма Уоссона мини-сериал охватит почти 50 лет и расскажет сложную историю романтических и творческих отношений знаменитого хореографа и режиссёра Боба Фосса и его музы — ярчайшей звезды Бродвея Гвен Вердон.

Премьера восьмисерийной драмы от Стивена Левенсона («Мастера секса») состоится уже 9 апреля.

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